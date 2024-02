"Oggi è il #GiornodelRicordo, per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle #foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Dopo la cosiddetta “italianizzazione forzata” dei #fascisti su sloveni e croati e l’odio #nazionalista, la nostra storia ha conosciuto dopo la fine della Guerra l’esodo istriano e la tragedia delle foibe: crimini da non dimenticare. Il Presidente #Mattarella qualche anno fa aveva trovato le parole giuste per questa tragedia: “la sciagurata guerra voluta dal fascismo e l'occupazione nazista furono seguite, per questi italiani, da ostilità, repressione, terrore, esecuzioni sommarie aggravando l'orribile succedersi di crimini contro l'umanità di cui è testimone il Novecento".

Celebriamo il #Ricordo e coltiviamo la #Memoria, che ci mette al riparo dalla propaganda e ci restituisce una visione di insieme: quella tragedia ha un valore nazionale, e non deve per nessun motivo essere taciuta o rimossa, ma ci insegna anche molto sulle drammatiche conseguenze dell’#odio nazionalista".

Lo scrive sui social Brando Benifei capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo.