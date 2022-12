"Sono preoccupata perché abbiamo bisogno di un premier e non di un comico. La presidente Meloni nella sua replica ha risposto in poche battute offendendo e ridicolizzando non solo la guerra e chi soffre nella guerra, ma anche i poveri che percepiscono il reddito di cittadinanza". Così Barbara Floridia, capogruppo del M5S in Senato, replica alla premier Meloni durante la dichiarazione di voto sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

Questo non è l'atteggiamento del presidente, continua la pentastellata, "lei non è più leader di opposizione, è anche il mio presidente". "Non possiamo tollerare toni del genere, che offendono non solo chi soffre per la guerra ma anche per chi soffre nel nostro Paese", ha concluso.