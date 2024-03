“Il viaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti ed in Canada è un altro tassello importante della politica estera del governo e della presidenza italiana del G7". Lo scrive su X, Raffaele Fitto, Ministro delle Politiche europee, al Pnrr, alle Politiche di Coesione e al Sud.

“Sia dall’incontro con il presidente degli Stati Uniti a Washington sia quello con il primo ministro Justin Trudeau a Toronto, sono confermati e rafforzati i fortissimi legami politici, economici e culturali che uniscono l’Italia con i nostri alleati di oltre Oceano. Gli incontri di Washington e Toronto - aggiunge Fitto - sono poi serviti a fare il punto sulla presidenza italiana del G7 in vista del vertice che avrà luogo in Puglia a giugno. Un ruolo di grande prestigio per l’Italia che Giorgia Meloni che sta esercitando con credibilità ed autorevolezza", conclude.