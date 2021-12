“Il rinvio delle cartelle esattoriali consente a molti contribuenti, famiglie e imprese, che oggi si trovano in difficoltà economiche, di poter adempiere ai propri doveri fiscali in modo più sereno. Se il governo non dovesse consentirlo pretendendo il pagamento adesso, senza il giusto preavviso, con la pandemia ancora in corso e con le pesanti ricadute economiche conseguenti, sarebbe davvero un duro colpo per tantissime famiglie e imprese, che solo da poco tempo hanno ripreso a lavorare. Il governo, dunque, si impegni per consentire il rinvio delle cartelle esattoriali a giugno 2022. Forza Italia si impegnerà per ottenere questo giusto e sacrosanto rinvio”. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi, deputato di Forza Italia.