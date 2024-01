"Dove c'è sinistra c'è tassa. Anche quando non sono al Governo ma all'opposizione, la loro ricetta è sempre la stessa: nuovi balzelli, aumento delle imposte, l'inasprimento della pressione fiscale che noi stiamo diminuendo. Se ne facciano una ragione: continueremo a lavorare per un fisco più equo a sostegno dell'occupazione e delle imprese. Dopo anni di vessazioni è il momento di restituire soldi ai cittadini e una prospettiva di crescita al Paese, invece di pensare ancora a tasse e ulteriori prelievi. Con il centrodestra al Governo non ci sarà mai una patrimoniale". Lo dichiara in una nota la Responsabile Lavoro di Forza Italia, la deputata Chiara Tenerini.