“E’ la riforma del titolo V che ci ha portato in una situazione di forte indebitamento delle regioni con deficit della sanità e con i comuni che spesso non riescono a far fronte alle spese. L’Irpef incide in termini nazionali mentre per le addizionali sono le regioni e i comuni. I bilanci regionali sono un problema enorme.

Per quanto riguarda il Lazio, ad esempio, è talmente pieno di mutui per far fronte all’indebitamento che se la nuova giunta vuole intervenire sul bilancio deve per forza mettere mano all’addizionale”. E’ quando dichiara al programma Restart su Rai3 l’esponente di Forza Italia, Renata Polverini. “Sulla sanità si parla di tornare a gestione nazionale del servizio nazionale ma uno dei motivi per cui non si fa è che andrebbe consolidato il bilancio delle regioni e quello dello Stato finirebbe allo stesso modo”.