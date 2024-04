"Nei giorni scorsi, a Milano, abbiamo incontrato i lavoratori delle agenzie delle Entrate in occasione di un convegno organizzato dalla CONFSAL-UNSA Agenzie Fiscali, per un confronto ampio e approfondito sugli obiettivi della riforma del Fisco del governo e, al contempo, per ascoltare le legittime istanze dei lavoratori del settore. L'obiettivo della riforma, così come abbiamo avuto modo di sottolineare, è quella di arrivare ad un Fisco amico, che si basi su una sempre maggiore collaborazione tra cittadini e fisco. Per raggiungere tale obiettivo, la collaborazione del personale delle Entrate è fondamentale, deve essere sempre più preparato e motivato e, in quest'ottica, vi è la necessità di riflettere e lavorare perché si creino le condizioni per il riconoscimento ai lavoratori del settore un salario accessorio che sia parametrato ai risultati raggiunti".

Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di maggioranza, Vito De Palma e Marco Osnato, rispettivamente componente e presidente della Commissione Finanze.

"Come commissione – spiegano – ci siamo impegnati a rendere strutturali gli interventi relativi al salario accessorio, tenendo conto del differente costo della vita nelle varie regioni, e a prevedere un piano strutturato per l'incremento delle dotazioni organiche per supplire alla carenza di personale.

Gennaro Vitiello, responsabile nazionale Entrate Confsal-Unsa nel recepire l'impegno fattivo della politica ha ribadito la necessità di:

1. Un adeguato supporto mediatico a sostegno dei provvedimenti a favore del salario accessorio,

2. La messa a regime strutturale della rimozione dei tetti di spesa al salario accessorio.

Il coordinatore regionale UNSA Massimiliano Sgroi ha sottolineato che la riforma fiscale per la sua ampiezza richiede un imponente sforzo dei lavoratori a fronte del quale questi si aspettano il rispetto sostanziale delle Convenzioni Mef/AE.

Infine il Coordinatore nazionale agenzie fiscali CONFSAL-UNSA Valentino Sempreboni ha ribadito la necessità che le procedure concorsuali in essere vengano completate nel più breve tempo possibile.

Si è trattato di un incontro positivo e proficuo nell'ottica dell'ascolto e del confronto con le categorie di lavoratori coinvolte. L'obiettivo del Governo è importante e ambizioso e la collaborazione con chi lavora tutti i giorni per rendere operativa e pienamente di successo la riforma è fondamentale ed essenziale".