Grazie Delega fiscale, Marattin (IV), clima collaborazione e cooperazione. Solo Pd posizione poco equilibrata"

“Ho riunito appositamente i capigruppo di commissione per discutere la questione del relatore. Gli altri partiti non hanno avanzato pretese, solo il Pd ha manifestato questa intenzione, che è stata da me accolta con favore. Ma il nome che mi era stato imposto corrispondeva a quello di un collega che non ha partecipato a nessuna seduta della commissione finanze nell’ultimo anno e mezzo; nominarlo relatore pertanto mi sarebbe sembrato scorretto nei confronti dei commissari che invece hanno lavorato pancia a terra sulla riforma fiscale. Ho proposto al Pd di scegliere un altro nome ma mi hanno risposto “o lui o niente”. Ecco, a me questa pare una posizione poco equilibrata. In ogni caso confermo la massima disponibilità a proseguire il clima di collaborazione e cooperazione che ha contraddistinto i lavori della commissione fin dall’inizio di questo percorso, e che come vediamo ora sta finalmente producendo risultati concreti”.

Così in una nota Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera, replica a chi nel Pd aveva parlato di “scelta poco equilibrata