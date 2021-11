“La Cgil è contraria al taglio Irap perché, dice, “ridurrebbe la spesa sanitaria”. Ma si tratta di un’informazione falsa. Se fosse così infatti, non servirebbe copertura finanziaria sul bilancio dello Stato: se tasse e spesa diminuiscono di pari importo, infatti, non ci sono effetti su deficit e quindi non serve trovare copertura. Invece un eventuale taglio IRAP sarebbe coperto dal margine fiscale già stanziato (gli 8 mld, in tutto o in parte). Quindi l’utilizzo della copertura in deficit assicura automaticamente che non c’è bisogno di ridurre la spesa che quell’imposta va - in minima parte - a finanziare”.

Così in un post su Facebook il deputato di Italia avvia Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze.

“Io non so se questa operazione si farà o meno, e certo si può essere favorevoli o contrari per mille ragioni (io ho la mia opinione, che non è rilevante in questo momento). Ma mentre riflettiamo e discutiamo, sarebbe meglio evitare bugie e falsi allarmismi”, conclude.