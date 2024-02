"Attualmente, una famiglia bolognese spende circa 1.170 euro al mese per una badante, ma le detrazioni fiscali riguardano solo i contributi INPS fino a un massimo di 2.100?, e solo per persone non autosufficienti con redditi sotto i 40.000? l'anno. Inoltre, non sono cumulabili: se una famiglia ha due anziani e due badanti, i benefici sono per una sola. La petizione lanciata dalle Acli Bologna ha raccolto 142.000 firme.

Sostengo la proposta per chiedere al Governo di raddoppiare il tetto delle detrazioni ed estenderlo a tutte le tipologie di lavoratori domestici, proponendo di alzare la soglia di detraibilità da 2.100? a 5.000?. Una misura sostenibile per le casse dello Stato, a sostegno delle famiglie". Lo scrive su social il senatore di Azione Marco Lombardo.