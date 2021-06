"Dopo 1 anno di chiusura forzata è impensabile che attività economiche e commerciali possano riaprire pagando il 60% di tasse! La stella polare della riforma fiscale deve essere la riduzione delle tasse e la semplificazione del sistema per creare ricchezza e posti di lavoro e ci batteremo in Commissione Finanze proprio per questo: ridurre le tasse e far ripartire l’economia.”

Lo ha detto Sestino Giacomoni, deputato di FI e Responsabile dei coordinatori del movimento azzurro, durante l'incontro con i giornalisti a piazza Cola di Rienzo a Roma per parlare delle proposte di Forza Italia sul fisco.