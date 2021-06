“Finalmente dopo 50 anni si può riformare il sistema fiscale, tuttavia c’è la consapevolezza del fatto che tra i partiti le differenze sono enormi: per Forza Italia la ricchezza deve essere innanzitutto creata, per la sinistra bisogna redistribuirla; per noi la riforma principe è la Flat Tax, per la sinistra è la progressività; il nostro obiettivo è patrimonializzare le aziende, per loro la patrimoniale. Insomma, le distanze sono considerevoli ma la politica è l’arte del possibile, quindi mi auguro che con un serio confronto in Commissione finanze si possa riformare il sistema”. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervenendo a TGCom24. “Bisogna trovare – ha aggiunto – il minimo comune denominatore. Si potrebbe, ad esempio, partire dalla semplificazione. Tutti i partiti hanno riscontrato l’esigenza di rendere più semplici il pagamento delle tasse. Per rendere più semplice la vita a famiglie e imprese”. Giacomoni ha poi evidenziato come per Forza Italia sia fondamentale “la riduzione del carico fiscale. Dopo la pandemia non è pensabile che attività commerciali ed economiche, che hanno subito pesanti perdite, si trovino a pagare il 60 per cento di tasse. Per questo, Forza Italia, avendo come obiettivo la Flat Tax – che realizzeremo quando andremo al governo con il centrodestra – proponiamo le tre aliquote: 15%, 23%, 33%. In questo modo i redditi fino a 15 mila euro avrebbero 100 euro in più al mese, i redditi fino a 30 mila euro ne avrebbero 235 euro al mese in più e i redditi dai 45 mila euro ne avrebbero circa 422 euro. Questo farebbe ripartire i consumi, la produzione, gli investimenti e quindi la creazione di nuovi posti di lavoro, aumenterebbero così le entrate per le casse dello Stato per aiutare chi resta indietro e per ridurre il debito pubblico”.