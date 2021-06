“Forza Italia è un unicum nel panorama politico italiano: non ha mai cambiato idea sulle tasse. Secondo noi la formula vincente è ‘meno tasse per tutti’, oggi più che mai. Infatti, dopo oltre un anno di pandemia pensare che le attività chiuse per legge possano riaprire pagando il 60% di tasse e di carico fiscale complessivo è una follia. In futuro auspichiamo che la nostra ricetta sulla Flat Tax sia finalmente attuata, in questo momento è importante mediare perché ci stiamo confrontando con posizioni completamente opposte ai valori e ai programmi di Forza Italia”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervenendo alla scuola di formazione politica organizzata da Forza Italia Liguria, ‘Meno tasse, più crescita’. “L’obiettivo che ci poniamo – ha continuato – è l’alleggerimento della pressione fiscale del ceto medio. Con il collega Gilberto Pichetto abbiamo coniato il termine: ‘Flat Tax del ceto medio’: oggi le aliquote sono 5, riduciamole a 3, abbassiamole e l’aliquota centrale (quella del ceto medio, appunto) deve essere al massimo del 23%. Tra i 25.000 e i 65.000 quindi non si deve pagare più del 23%”. Giacomoni ha poi rivelato che “C’è un braccio di ferro in corso, ma la cosa positiva è che anche la sinistra questa volta ha compreso che le tasse vanno ridotte, non aggiunte o maggiorate. Con i colleghi della Lega abbiamo stabilito che se le nostre proposte principali verranno prese in considerazione e accolte voteremo il provvedimento, altrimenti lo contrasteremo. Con tasse oneste siamo sicuri che avremo cittadini onesti e ridurremo l’evasione. Noi andremo avanti, tentando la mediazione, stiamo facendo capire alla sinistra che l’alleggerimento della pressione fiscale è lo strumento di politica economica per eccellenza soprattutto in un momento come questo in cui occorre far ripartire le imprese e con loro il Paese”, ha concluso Giacomoni, ringraziando gli organizzatori della scuola di Formazione, Mario Mascia Settore Formazione FI Liguria, la Senatrice Alessandra Gallone Settore, Formazione FI nazionale ed il coordinatore regionale della Liguria, Carlo Bagnasco.