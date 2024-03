"La riforma fiscale è una impresa straordinaria del Governo Meloni che, ancora una volta, dimostra di avere coraggio e visione. Il coraggio di mettere in campo una riforma che gli altri hanno lasciato nel cassetto per oltre cinquant'anni- perché il tema era troppo spinoso e complesso da affrontare- e la visione di chi governa non pensando alle prossime elezioni ma al futuro della Nazione.

Meno tasse, semplicità e certezza del diritto sono gli obiettivi che questa riforma mira a realizzare insieme a una riduzione delle sanzioni con un allineamento del nostro sistema- che a tratti fino ad oggi è apparso 'inutilmente vessatorio'- agli standard europei". Lo dice Tommaso Foti, presidente dei deputati di FdI.