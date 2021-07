“L’Unione europea sbaglia ad andare in ordine sparso su un tema così importante come quello della tassazione delle multinazionali. Il compromesso raggiunto in sede Ocse su un’aliquota minima globale di imposta sui profitti di almeno il 15% da applicare alle grandi compagnie, che oggi invece in troppi casi eludono il fisco, è un punto di partenza non sufficiente ma sicuramente necessario al raggiungimento di una maggiore equità fiscale nel nostro Continente. L’atteggiamento di Irlanda, Estonia e Ungheria, che si sono chiamate fuori dall’accordo, è irresponsabile ed egoistico. Invitiamo dunque la Commissione europea a presentare una proposta legislativa che introduca a livello europeo un modello vincolante di tassazione unitaria delle multinazionali per far pagare loro le tasse laddove conducono realmente la loro attività economica, sul modello dell’accordo Ocse. Su questo non accetteremo nessun veto anche perché queste risorse saranno utili a tagliare le tasse alle piccole e medie aziende, sostenere le politiche attive del lavoro e ridurre le troppe disuguaglianze di questa Europa. I paradisi fiscali creano un danno di credibilità enorme per la nostra Europa e vanno dunque rimossi quanto prima”, così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente del Parlamento europeo.