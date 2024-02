"In questo momento il governo sta facendo una politica per colpire i grandi evasori, ma allo stesso tempo anche favorevole al dialogo con il cittadino. Dobbiamo abbassare le tasse e per farlo abbiamo bisogno che tutti le paghino. Questo è l'equilibrio. La riforma fiscale va incontro al cittadino, in un rapporto positivo e collaborativo, tanto che la contribuzione volontaria è aumentata. Il governo sta cercando di instaurare un rapporto corretto con i cittadini. Bisogna tutelare chi paga le tasse e intervenire per colpire chi evade e froda". Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito azzurro, intervenendo a Tagadà.