“I partiti irresponsabili sono quelli che vogliono tassare le case degli italiani per fare cassa, non la Lega che sta cercando in tutti i modi una mediazione per scongiurare l’ennesima batosta per milioni di persone. Abbiamo presentato un emendamento per far emergere gli immobili fantasma, ma evidentemente per PD, IV, Leu, M5S e Azione l’obiettivo è aumentare le tasse sulla casa per tutti, fare cassa sulle compravendite anche delle prime case e far lievitare l’Isee per tante famiglie in difficoltà con il risultato che da domani asili, mensa, scuolabus e assistenza domiciliare per i disabili diventeranno a pagamento”.

Così Massimo Bitonci, capogruppo della Lega in commissione bilancio.