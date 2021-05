"L'Italia promuova subito un programma europeo anti dumping. L'ennesima beffa da parte di Amazon, assolta dalla Corte di Giustizia Ue pur non avendo pagato 250 milioni di euro di tasse dovute, impone la necessità di contromisure forti e rapide contro la concorrenza sleale in Europa. Lussemburgo, Olanda, Irlanda e Malta continuano a fare i furbi con accordi fiscali di grandissimo vantaggio per le multinazionali, che trasferiscono la loro sede legale in questi paradisi fiscali comunitari, salvo poi farci la predica sulla necessità di morigerare la nostra spesa pubblica. L'Italia deve essere capace di attirare la sede fiscale di aziende straniere da una parte e, dall’altra, tagliare le tasse per tutte quelle imprese che non possono trasferire la loro sede legale in uno dei paradisi fiscali comunitari subendo così una concorrenza fiscale sleale da parte delle multinazionali". Così il deputato Massimo Bitonci, responsabile del dipartimento Attività produttive della Lega e capogruppo in Commissione Bilancio.