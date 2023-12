Dopo il "via libera" della commissione europea, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto che incentiva la diffusione dell’agrivoltaico innovativo. E’ quanto si legge in una nota del Ministero. Il decreto, che adesso sarà trasmesso alla Corte dei conti, ha come obiettivo principale l'installazione di almeno 1,04 gigawatt di sistemi agrivoltaici avanzati entro il 30 giugno del 2026. “La diffusione dell’agrivoltaico – ha sottolineato Pichetto – è una chiave per la decarbonizzazione in un settore strategico, fatta attraverso un uso intelligente e sostenibile del suolo, che aiuti l’ambiente, la produzione e lo sviluppo delle rinnovabili.

L’agricoltura italiana, eccellente per la sua qualità riconosciuta in tutto il mondo sarà ancor più protagonista della transizione ambientale ed energetico.", ha concluso il Ministro.