“Quelli che vorrebbero ‘ripartire’ dalle cosiddette periferie, proprio lì hanno miseramente fallito. La vicenda di Kata dimostra plasticamente quante sono le zone oscure a Firenze: zone senza Stato, senza giustizia, senza legge. O meglio, zone dove vige la legge del più forte: e, come sempre, ci rimettono i più deboli, purtroppo. La città di Firenze è, da tutti i punti di vista, fuori controllo: al disordine urbanistico, al collasso dei trasporti, all’incapacità di gestire cose semplici come uno stadio, associa una crescente e reale – non percepita – insicurezza. L’hotel Astor è solo uno tanti casi e i responsabili di questo caos sono noti a tutti”. Lo dichiarano in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, e Marco Stella, Capogruppo di Forza Italia in Regione Toscana.