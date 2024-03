"Nel ribadire che la scelta del nuovo Sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino dovrebbe essere condivisa con il prossimo Sindaco, la notizia che lo stesso Ente possa avere un Vicepresidente in più ci lascia alquanto perplessi", afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega. "Già, lo stesso Presidente ha poca voce in capitolo, figuriamoci un Vice", prosegue il Consigliere. "Tra l'altro, per inserire questa nuova figura, bisogna anche cambiare lo statuto", precisa l'esponente leghista.

"Non vorremmo che il tutto si trasformasse, dunque, in un'operazione simpatia, che preveda con ciò un 'contentino' per il Centrodestra", sottolinea il rappresentante della Lega. "Se veramente il Cdx vuole mandare un messaggio ottenendo qualcosa di concreto in questo ambito, allora bisognerebbe appoggiare pienamente la riconferma di Cutaia (che non è un nostro simpatizzante) che bene ha fatto durante il periodo di commissariamento. Il Maggio Musicale, infatti, ha ancora bisogno di un anno o due di gestione oculata prima di poter ripartire in grande stile, come merita questa istituzione che dovrebbe essere un fiore all'occhiello per l'intera Toscana", conclude Giovanni Galli.