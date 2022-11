GIOVANNI GALLI(LEGA): “Firenze: per frenare l’abuso di alcol fra i giovani necessario togliere immediatamente la licenza agli esercizi che lo smerciano ai minorenni.”

“E’ ormai, purtroppo, conclamato che vi sia, a Firenze come in tutta la Toscana, purtroppo, un crescendo nell’abuso di alcol e droghe fra gli adolescenti-afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità.” “A mali estremi, estremi rimedi, senza porre troppe parole in mezzo e quindi, a mio avviso, è necessario togliere immediatamente la licenza a tutti quegli esercizi che vendono sostanze alcoliche ai minorenni-prosegue il Consigliere.” “Sarebbe un utile deterrente verso chi, senza alcun ritegno, favorisce chiaramente lo sballo dei nostri under 18, che spesso hanno un’età addirittura inferiore ai 14 anni-precisa l’esponente leghista” “Le istituzioni preposte devono, dunque, avere il coraggio di essere pesantemente sanzionatorie verso chi infrange la Legge-sottolinea il rappresentante della Lega.” “A fronte di dati così preoccupanti, è fondamentale fare, quindi, il possibile per prevenire tale grave fenomeno che rischia di diventare incontrollabile, con tutte le nefaste conseguenze del caso.” “Più che girarci intorno con palliativi, vediamo, dunque, di essere fermi nei confronti di chi mette a repentaglio la salute dei nostri ragazzi-conclude Giovanni Galli.”