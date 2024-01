"La realizzazione di un Cpr in Toscana, ovvero di un centro dove vengono ospitate per un certo periodo quelle persone che non hanno diritto a restare in Italia e sono in attesa di espulsione, è stato richiesto a gran voce durante la manifestazione di alcuni comitati cittadini fiorentini che auspicano maggiore sicurezza in città - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega -. Un'ipotesi, quella del Cpr, che come Lega abbiamo più volte caldeggiato, trovando, però, la ferma opposizione da parte del Pd - prosegue il Consigliere -.

Ora che pure dalla popolazione residente a Firenze, s'invoca la creazione di una struttura di questo tipo, saremo, dunque, curiosi di conoscere le reazioni di Nardella e Giani - precisa l'esponente leghista - .Continueranno nel loro ostracismo, arrampicandosi per giustificare il proprio no su specchi sempre più scivolosi, oppure rifletteranno seriamente su quanto detto dai Comitati? -sottolinea il rappresentante della Lega -. Ci auguriamo, almeno, che non tacciano di fronte a questa chiara richiesta popolare, anche se, conoscendoli, pensiamo che svicoleranno dallo spinoso argomento" conclude Giovanni Galli.