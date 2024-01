Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta la bocciatura della legge di iniziativa popolare per regolamentare il suicidio medicalmente assistito. Una "lettura errata" che "qualcuno" ha dato alla norma sottolinea il leghista, evidenziando che "stabiliva solo modi e tempi delle risposte ai malati nonché le modalità di coinvolgimento delle Asl". Comunque sia, chiarisce Zaia, "i malati terminali con determinate caratteristiche sanno che possono presentare le loro istanze per il fine vita, in base alla sentenza della Consulta".

Detto ciò, Zaia si auspica che a "livello nazionale si affronti la questione, o nella direzione di dire 'cerchiamo di normare il fine vita a tutela della libera scelta e dei casi estremi' oppure che si vada nell'altra direzione, si faccia una legge per negare il fine vita". Secondo il governatore veneto deve sussistere approccio "laico" e "non si sia partigiani nell'affrontare il tema e non ci siano fazioni".