Il Consiglio regionale del Lazio ha presentato la proposta di legge "Liberi subito" sull'assistenza al fine vita. L'iniziativa di legge è stata promossa dall'Associazione Luca Coscioni e depositata dai consiglieri Claudio Marotta (Alleanza Verdi e Sinistra) e Marietta Tidei (Italia Viva). La proposta ha ottenuto il sostegno di vari altri consiglieri regionali, inclusi esponenti del PD e del M5S. Durante una conferenza stampa di presentazione della proposta di legge, tenutasi alla Pisana, hanno partecipato Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria nazionale e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni.

Attualmente, nonostante l'assenza di una legge nazionale, le persone che soddisfano i criteri stabiliti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato/Antoniani possono accedere all'assistenza per il suicidio medicalmente assistito. Tuttavia, mancano tempi definiti e certezze nella procedura di verifica e attuazione di questa pratica.

“L’opinione pubblica, la gente, ormai è assolutamente favorevole e pronta al fine vita, non per scelta ideologica ma per vissuto personale. Un fine vita che non sia accompagnato da una condizione come di tortura è una necessità sentita e diffusa. Il problema è che le nostre leggi e le nostre istituzioni non si sono adeguate”. Lo ha dichiarato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni sottolineando che “Una sentenza della Corte costituzionale che ha valore di legge sul mio processo per disobbedienza civile su dj Fabo, ha stabilito che a determinate condizioni si può essere aiutati a morire senza soffrire e il servizio sanitario ha competenza regionale: è per questo che oggi siamo in Consiglio regionale a chiedere di approvare delle buone regole che diano tempi e procedure certe di risposta alle persone che chiedono di morire senza soffrire”, ha aggiunto.

“Esser rapidi a dare risposte serve sia a prevenire il suicidio che a non imporre come una tortura. Spero che il Consiglio regionale voglia accogliere l’opportunità di discutere questa proposta di legge per dare risposte ai cittadini", ha sottolineato Cappato. “L’obiettivo di oggi è stato proprio quello di avviare un confronto al di fuori delle ideologie per sollecitare la maggioranza di centrodestra a incardinarla nell’apposita Commissione e iniziare quindi l’iter che consenta rapidamente l’arrivo in Aula per la discussione e il voto finale”, hanno spiegato i consiglieri Marotta e Tidei.