“La legge sul fine vita va fatta e sono ottimista che si farà. Il dibattito in aula questa settimana è stato faticoso perché è evidente che ci sono posizioni diverse su un tema particolarmente sensibile, ma perfino l’ostruzionismo è stato di merito e ha visto intervenire in modo costruttivo le diverse parti. Il confronto è comunque sempre importante per smussare gli spigoli, per trovare quella mediazione che ci permetterà di realizzare la legge”. Lo ha dichiarato Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, in un intervento a Radio Leopolda. "Non importa se ci vuole una settimana in più, ma il Parlamento non può non legiferare su questa materia come più volte richiamato dalla Corte", aggiunge.