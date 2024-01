"In Veneto la conta interna al centro-destra e i conservatori del Pd hanno affossato il progetto di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Per un solo voto di differenza Fratelli d’Italia, Forza Italia e una parte della Lega, più 3 astenuti hanno affossato una legge che avrebbe messo il Veneto come prima Regione a disciplinare il fine vita. Per le conte interne al centrodestra e con il solito contributo dei conservatori del Pd, si è persa l’occasione di approvare una legge utile ai cittadini per l’esercizio di un diritto già riconosciuto". Lo afferma sui social il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

"Fdi, Fi e una pezzo di Lega fanno una battaglia politica contro Zaia e per il dopo Zaia sulla pelle di migliaia di malati e di famiglie. Una classe politica che ancora una volta, sempre la stessa da anni, cerca di impedire ai propri cittadini di essere Liberi fino alla fine. Una brutta pagina per il Veneto e per i suoi cittadini e per la loro libertà di scelta", ha aggiunto.