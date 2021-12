"L’approdo in aula alla Camera dei Deputati del disegno di legge sul fine vita è un fatto molto importante per il Parlamento e per tutto il Paese. È giusto che le Camere ne discutano e diano una legge al nostro Paese, non solo perché vi sono un’ordinanza del 2018 e una sentenza del 2019 con le quali la Corte Costituzionale denuncia il vuoto normativo da colmare, ma anche perché si tratta di un tema molto sentito tra i cittadini.

Il testo all’esame di Montecitorio è il risultato equilibrato di una lunga mediazione tra diverse posizioni. Sbaglia chi rifiuta questo dibattito in modo pregiudiziale e sbaglia chi pensa che sia un tabù: è una questione che l’Italia discute da tanti anni, non solo per via di alcuni drammatici fatti che hanno sollevato il dibattito, ma perché esiste una crescente sensibilità nel Paese che ritiene che sia un diritto della persona umana poter scegliere di porre fine alla propria esistenza in caso di malattie irreversibili e sofferenze inaudite.

Non è solo la volontà espressa da chi si trova già oggi in questo stato ma anche da parte di tante persone che rivendicano il diritto di poter decidere come porre fine alla propria vita se mai si troveranno in quelle condizioni irreversibili. Come per le norme contro l’omotransfobia, come per il lavoro di contrasto alla violenza di genere e per tante altre battaglie, parliamo di una legge che estende i diritti ed eleva il livello di tutela della dignità di ogni persona. E come tale è una legge importantissima per tutta l’Italia”.

Così in una nota Alessandra Maiorino, coordinatrice del comitato per le Politiche di Genere e i Diritti Civili del M5S, e i componenti Alberto Airola, Giorgio Fede, Cinzia Leone e Maria Edera Spadoni.