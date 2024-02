"La battaglia per la legge nazionale la portiamo avanti con le disobbedienze civili - l'unico modo realisticamente possibile oggi nelle condizioni date - che sono riprese: insieme a me, ci sono 10 persone che potrebbero essere processate per un reato fino a 12 anni di carcere. La Corte Costituzionale è stata chiamata ad esprimersi dal Tribunale di Firenze sul cosiddetto quarto criterio, se sia giusto o, come diciamo noi, discriminatorio escludere dal diritto all'aiuto alla morte volontaria i pazienti terminali oncologici, ovvero chi non è dipendente da trattamenti sanitari. Su questo fronte noi andiamo avanti.

Poi nelle istituzioni vogliamo che almeno le regole che già esistono siano applicate correttamente dal Servizio sanitario che è competenza regionale". Lo ha detto Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, a margine della presentazione della legge regionale sul fine vita al Consiglio regionale del Lazio.