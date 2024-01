La consigliera del Partito Democratico Anna Maria Bigon, il cui voto è stato cruciale per respingere in Veneto la proposta di legge sul fine vita, ha commentato la revoca del suo incarico di vicesegretaria del PD a Verona. In una nota, Bigon ha dichiarato di aver preso atto della decisione e ha espresso l'intenzione di continuare a lavorare all'interno del Partito Democratico, sottolineando l'importanza di garantire il pluralismo delle diverse sensibilità all'interno del partito.