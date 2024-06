“Il mio cordoglio per la scomparsa del Presidente di Fincantieri, Generale Claudio Graziano. Durante la sua lunga carriera in ambito militare aveva ricoperto prestigiosi ruoli in ambito internazionale, è stato anche alla guida del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) e dal 2022 era a capo di Fincantieri”.

Così in una nota Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera.