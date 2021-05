Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha parlato degli obiettivi raggiunti e di quelli futuri in merito al piano vaccinale che prosegue a gonfie vele. In collegamento con lo studio di Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4, il Commissario straordinario all'emergenza Covid spiega: "L’obiettivo delle 500mila somministrazioni al giorno può essere aumentato? L’obiettivo è stato raggiunto, ora bisogna essere costanti, abbiamo fatto 460mila somministrazioni in media la scorsa settimana. In questo mese avremo 17 milioni di vaccini, sono soddisfatto, a giugno potremo incrementare con più dosi a disposizione".