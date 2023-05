"L’iniziativa di oggi a Torino segna una tappa importante di protagonismo dei sindaci sul tema delle coppie omogenitoriali. Partendo dall’interesse preminente del minore è del tutto evidente che non ci possa essere una disparità di diritti tra bambini. La destra, che sta affrontando ideologicamente la vicenda, deve capire che non è con la discriminazione che si può andare avanti, scaricando la responsabilità esclusivamente sui sindaci. Per questo motivo stiamo lavorando a una proposta di legge che rappresenti una soluzione e che non crei disparità di diritti”.

Lo dichiara la vicepresidente del Senato, ed esponente dem Anna Rossomando, presente all’iniziativa di Torino “Le città per i diritti”