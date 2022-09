L'avanzata della destra "va contrastata sul terreno della politica". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in una intervista a Repubblica. "Vanno combattuti slogan e picconate che puntano al presidenzialismo, alla stretta ai diritti civili, al respingimento dei flussi migratori. Ma dico anche che noi siamo una Repubblica forte, e non credo che la nostra grande democrazia possa correre pericoli", aggiunge Fico. L'esponente M5s si dice anche convinto che la posizione di Matteo Salvini sulle sanzioni sia "sbagliata, le sanzioni devono rimanere perché rappresentano la cifra della posizione italiana ed europea e perché non si può cedere ai ricatti russi". E sul rapporto fra Cinque Stelle e Pd: "In questo momento, a livello nazionale, non vedo margini per ricucire i rapporti politici. Poi, nel nuovo Parlamento, si vedrà. Il pd ha commesso molti errori e ha fatto scelte a dir poco affrettate".

