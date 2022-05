“Solidarietà al presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi per la busta con proiettili che gli è stata recapitata. È un episodio gravissimo di intimidazione e minaccia al quale ci auguriamo gli inquirenti possano rapidamente dare una risposta su chi siano stati gli autori e le origini. Che il presidente di una comunità ebraica in Italia, ancora ai nostri giorni, riceva minacce orribili come questa desta impressione e sconcerto”. Così Emanuele Fiano, deputato del Pd.