"Il sostegno del presidente Berlusconi in favore dell’Ucraina non è mai stato in dubbio. Ha solo espresso la sua preoccupazione per evitare la prosecuzione di un massacro e una conseguente grave escalation della guerra, senza venire mai meno all’adesione di Forza Italia alla maggioranza di Governo, alla posizione della Nato, a quella dell’Europa e degli Stati Uniti". È quanto si legge in una nota di Forza Italia. "Il presidente Berlusconi -prosegue il comunicato- non ha mai nominato Putin, dal quale ha più volte sottolineato di essere rimasto deluso, ha solo spiegato che nessuno è esente da responsabilità. A dimostrazione di come egli sia preoccupato e desideri un ritorno alla pace che interrompa questa spirale di violenza e di morti, ha auspicato un gigantesco piano Marshall in favore dell’Ucraina e del suo popolo".

“Forza Italia è sempre stata e sempre sarà dalla parte del popolo ucraino. Lo abbiamo dimostrato in ogni occasione, sostenendo ogni provvedimento a favore degli aiuti all’Ucraina. Il presidente Berlusconi ha espresso chiaramente la sua preoccupazione per una guerra che si sta combattendo da troppo tempo e sta stremando un intero popolo. Evitare l’inasprimento del conflitto e cercare di riportare la pace è un dovere di tutti. Lo sa perfettamente il nostro presidente, da sempre protagonista nella politica estera per le sue straordinarie capacità diplomatiche. Lo dovrebbe sapere anche quella sinistra che oggi attacca in modo scomposto e pretestuoso Berlusconi, dal quale, invece, avrebbe tanto da imparare”, dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.