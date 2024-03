“Conoscevo già l’autorevolezza internazionale di Tajani, ma da quando ho iniziato a lavorare con lui nel partito ho scoperto uno stakanovista, un romano che lavora più di un bergamasco”.

Così Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, in una intervista a L’Eco di Bergamo.

“Il vento per noi è positivo - ha proseguito. Tanti chiedono di iscriversi, numerosi amministratori stanno aderendo a Forza Italia. E vediamo rientri importanti, come quello di Letizia Moratti, che per noi è un valore aggiunto”.

Se si candidasse alle Europee “ci farebbe molto piacere. Non solo è stata ministro del governo Berlusconi, ma ha portato Expo a Milano e il suo impegno è a 360 gradi, come manager anche nel sociale, pensiamo a San Patrignano”, ha concluso.