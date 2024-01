"Continuano anche in questo fine settimana i congressi di Forza Italia in Lombardia. In questi due giorni circa 10.000 iscritti azzurri saranno chiamati ad eleggere i nuovi coordinatori provinciali e i delegati che parteciperanno al congresso nazionale del 23 e 24 febbraio. Questa mattina a Varese Simone Longhini è stato acclamato nuovo coordinatore provinciale, nel pomeriggio a Como e Lecco verranno eletti i candidati unitari Sergio Gaddi e Roberto Gagliardi. Domani sarà la volta di Monza, Pavia, Brescia, Lodi e Cremona. A Varese, come a Milano, Bergamo e Mantova la scorsa settimana, ho visto una grande partecipazione ed entusiasmo, e sono certo che sarà così anche nelle altre province lombarde. Forza Italia in Lombardia sta dimostrando di esserci, più che mai, di essere radicata e forte. Avanti così".

Lo scrive in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia.