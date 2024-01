"Giornata ricca di congressi per Forza Italia in Campania. Oggi abbiamo confermato all'unanimità i coordinatori provinciali di Napoli e Caserta nelle persone di Annarita Patriarca e Giuseppe Guida, mentre a Napoli città è stata confermata la guida di Iris Savastano". Commenta il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. "Questa stagione congressuale sta dimostrando, ancora una volta, il nostro forte legame con i territori e lo spirito unitario del nostro partito. Le sale gremite sono la testimonianza che Forza Italia è viva ed è pronta a crescere ancora, grazie soprattutto al lavoro in cui è impegnata quotidianamente sui territori", conclude.