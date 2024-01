In un momento cruciale per il nostro Paese, la necessità di armonizzare lo Stato e il Mercato per costruire un'Italia più forte e equa sarà il filo conduttore del Forum Economia in programma sabato 27 gennaio dalle ore 9,45 a Milano, presso Palazzo Visconti, in via Cino del Duca 8. Si tratta del primo appuntamento ufficiale pubblico della Consulta della Segreteria nazionale di Forza Italia.

L'impostazione dei lavori della giornata nasce dalla convinzione che l'equilibrio tra l'intervento dello Stato e la dinamicità del mercato è essenziale per promuovere lo sviluppo economico sostenibile e garantire la giustizia sociale.

"Il nostro obiettivo è creare un ambiente in cui lo Stato e il Mercato collaborino sinergicamente per il benessere della società – osserva la presidente della Consulta, Letizia Moratti - Un ruolo attivo dello Stato è fondamentale per garantire un quadro normativo chiaro e certo, incentivi appropriati e una giusta distribuzione delle risorse. Al contempo, il mercato deve operare in modo efficace e competitivo, stimolando l'innovazione e fornendo opportunità per la crescita economica".

Il Forum si articolerà per tutta la giornata con interventi di relatori di altissimo profilo, tra i quali il Presidente del Cnel, Renato Brunetta, la Presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, il Ceo del Gruppo Pirelli, Marco Tronchetti Provera e la Presidente del B7 Emma Marcegaglia. Ad aprire i lavori sarà la Presidente della Consulta, Letizia Moratti, cui seguiranno il saluto del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e la fotografia dello scenario italiano ed internazionale a cura del Ceo dell'European House Ambrosetti, Valerio de Molli. Le conclusioni saranno affidate al Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Esteri e Segretario nazionale di Forza Italia, onorevole Antonio Tajani.

"L'armonizzazione di Stato e mercato è cruciale per affrontare le sfide attuali e future. Dalla transizione verso un'economia sostenibile e competitiva all'inclusione sociale, passando per la digitalizzazione, infrastrutture e politiche energetiche, è fondamentale che le politiche pubbliche e il dinamismo del mercato lavorino di concerto", osserva ancora Moratti, che aggiunge: "Al Forum di sabato saranno presenti personalità di altissimo profilo, alle quali va il ringraziamento per aver voluto partecipare a un appuntamento così importante che segna il debutto pubblico della Consulta. Sono sicura che dai vari panel in programma emergeranno indicazioni e contenuti interessanti. In questo contesto, chiediamo un impegno concreto da parte delle Istituzioni pubbliche e delle aziende per promuovere sostenibilità ambientale, equità sociale ed economica, innovazione e competitività, efficienza del settore pubblico, politiche educative e formative che sappiano rispondere alle esigenze dei giovani e del mercato".