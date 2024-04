Sabato 13 aprile, presso gli East end Studios a Milano, in via Mecenate 88/A, si terranno gli Stati generali dell'Economia, evento organizzato dai gruppi parlamentari di Forza Italia al Senato e alla Camera e dal Dipartimento economico del partito.

La manifestazione di Milano darà voce ai protagonisti di un settore da sempre tra le priorità di Forza Italia, per tracciare una analisi chiara del panorama attuale e per individuare nuove prospettive per il futuro dell'economia in Italia e renderla competitiva a livello europeo e internazionale.

Sarà presente il vice presidente del Consiglio e segretario nazionale del partito, Antonio Tajani.

All'evento, prenderanno parte, dunque, autorevoli esponenti del mondo economico e la compagine governativa, gli amministratori e i vertici di Forza Italia.