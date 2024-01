"Milano è una realtà composita, fra grande città e area metropolitana, e riunisce una tale molteplicità di persone, di lavoro, di eccellenze, che la rendono di una ricchezza unica. Una ricchezza che si rafforza nella interconnessione tra la Città e i Comuni della Area Metropolitana, nelle aree urbane come nelle zone rurali. Una metropoli che sta cambiando sempre di più, evolvendosi in una proiezione internazionale connotata da alcune specificità che la rendono particolarmente attrattiva, in continuità con le scelte dei sindaci Albertini e Moratti e delle giunte che furono coerenti con il nostro DNA, con un ruolo di locomotiva per la crescita". Così Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e coordinatrice cittadina della città di Milano, rieletta ieri per acclamazione.

"Vogliamo - prosegue - coltivarne il ruolo strategico per la formazione e per la ricerca, per la sanità, per l'intelligenza artificiale e per il sociale - terzo settore, anche con un immediato impegno a incontrare le categorie e i corpi intermedi su quelle che anche loro avvertono come priorità economico/sociali, così da unire ogni forza utile per la ripresa della nostra città, potenziandone anche il ruolo di fulcro del mondo finanziario e imprenditoriale, universitario e culturale del nostro Paese.

Sappiamo di poterlo fare grazie anche all'impulso che daremo come coordinamento Milano Grande Città e Coordinamento Provinciale Milano in perfetta linea e intesa, con un indirizzo e una visione portata avanti da una viva militanza, meritevole e laboriosa, che mai si è arresa anche quando ci sono stati momenti complessi. C'è una classe dirigente del partito dialogante, che lavora nel rispetto delle generazioni e dei generi, capace e propulsiva, con l'ambizione e la capacità di governare, con la competenza e i valori di un grande partito popolare come il nostro, già a partire dalla sfida delle prossime elezioni amministrative che vedranno al voto tanti comuni del nostro territorio. Guardate alla nostra lista, numeri e percentuali di rappresentanza alla mano, dove nessuno è sacrificato ma è valorizzato e fiducioso. Per questo abbiamo lavorato per avere una proposta unitaria e congiunta con i colleghi della provincia di Milano, ponendoci da tempo l'obiettivo di creare le premesse per un salto di qualità necessario ed essenziale", conclude.