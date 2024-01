"È un momento importante per noi, perché il nostro cammino è segnato, soprattutto in questa città e in questa provincia".

Così Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario alla Difesa, intervenendo al congresso di Milano di Forza Italia.

"Siamo la forza atlantista, europesta, liberale, di garanzia nel governo e di buona amministrazione del territorio. C'è uno spazio politico enorme e nel nome del presidente Berlusconi ce lo riprenderemo, ne sono convinto, grazie alle capacità di ciascuno di voi, grazie all'entusiasmo di Cristina Rossello e di Graziano Musella, che ringrazio per quello che hanno fatto fino ad oggi e per quello che faranno da oggi in poi. Abbiamo bisogno di una squadra forte, unita, dobbiamo affrontare la sfida delle elezioni europee, ma io punto già a Milano. Riprendiamoci la nostra città, restituiamole la forza e la bellezza che le appartiene! È una città che dal punto di vista della sicurezza è stata abbandonata dall'amministrazione di Sala, mentre come Governo su questi temi stiamo facendo tanto. Arriveranno nelle principali città italiane, soprattutto Milano, altri 1.400 militari per un totale di 6.800 militari, per difendere un diritto naturale, che è quello della sicurezza dei cittadini. Ma Milano non è soltanto questo, è una città della crescita, dello sviluppo, dell'attenzione alle imprese e all'ambiente, delle politiche di tutela della casa, anche su questo l'impegno di Forza Italia si fa sentire nell'ambito del governo grazie anche all'azione del nostro vicepremier che guida la delegazione di Forza Italia. Io sono convinto che Forza Italia ancora abbia da dire tantissimo, non soltanto all'interno di questo governo, ma per il bene del nostro paese. Le ricette del Presidente Berlusconi camminano sulle spalle di ciascuno di noi e abbiamo un'enorme eredità da onorare. La scomparsa del Presidente Berlusconi ha segnato tutti noi, ma lui ci ha insegnato a guardare avanti e continuare a credere in questo sogno, a partire proprio da Milano, la città dove tutto il sogno di Forza Italia è nato, dove 30 anni fa si è posata la prima pietra di questo progetto politico fondamentale. Sarà grazie all'impegno di ognuno di noi, dei nostri simpatizzanti dei militanti, che porteremo avanti questo progetto, con passione, con determinazione, ma soprattutto con grandissimo orgoglio", ha concluso.