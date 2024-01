"Stiamo andando, si spera, verso un luminoso successo, che significa avere raccolto l'eredità del presidente Silvio Berlusconi e di averla interpretata nel modo giusto. La Sicilia in questo ha un ruolo centrale e l'ha dimostrato anche con il tesseramento. L'isola conta più di 12mila tesserati sugli oltre centomila nazionali.

A livello elettorale ha confermato alle elezioni politiche di essere la prima Regione per preferenze e per consenso. Questo porta a dire che Forza Italia, che in Sicilia governa la Regione, ed è alla guida dei maggiori Comuni, deve continuare a essere di esempio, ma lo deve essere anche in maniera importante nella rappresentazione nazionale del partito". Così Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera, a margine del congresso di FI a Palermo.