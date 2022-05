"Il 'peso' della riconoscenza lo puo' sostenere chi ha le spalle larghe, chi non e' in grado di sopportare questo peso, finisce che ti uccide". Cosi' il coordinatore di FI in Sicilia, Gianfranco Micciche', parlando alla convention palermitana del partito di coloro che hanno girato le spalle a Forza Italia. Ed elenca i nomi di Francesco Scoma, Nino Germana' e Nino Minardo, passati alla Lega. Micciche' era stato elogiato dall'ex presidente del Senato Renato Schifani: "Una sua telefonata mi ha cambiato la vita", ha detto ricordando il suo ingresso in politica.