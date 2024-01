"Manca sempre meno al traguardo dei trent'anni e Forza Italia non solo esiste ed è parte indispensabile del governo di Centrodestra ma cresce, si struttura, si allarga, con un programma chiaro e ben orientato, con al centro i temi e le richieste concrete delle persone".

Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, parlamentare toscana di Forza Italia, che prosegue: "Grazie al lavoro del Segretario Tajani, nel solco del Presidente Berlusconi, abbiamo lavorato tutti insieme per un tesseramento che ha restituito risultati straordinari e abbiamo svolto i congressi nei nostri territori per dar voce ai nostri iscritti su programmi di prospettiva e di cambiamento. La prossima tappa del cammino della nostra comunità politica è il congresso nazionale del 23 e 24 febbraio, tanto atteso e tanto importante per confrontarsi sui temi e programmi ma anche per indicare la linea politica nel governo e nei territori". "Non c'è da stupirsi – è l'affondo di Mazzetti – che gli italiani continuino a riporre fiducia nell'originale e non le pallide imitazioni: il quinto polo venne per mangiarci e fu mangiato". "Noi siamo e saremo sempre l'unico movimento politico popolare ed europeista che promuove una politica concreta e che mette al centro la persona, con i suoi diritti e doveri", conclude la responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.