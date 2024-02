"L'elezione di Deborah Bergamini a Vicesegretario è un riconoscimento tangibile al merito, all'impegno e alla coerenza nello stare sempre con Forza Italia, difendendo i nostri valori. Come toscani siamo onorati di essere rappresentati da una donna che saprà battersi per la nostra regione, che ha tanto bisogno della libertà e concretezza che solo Forza Italia da trent'anni ha nel suo dna. Antonio Tajani, nostro segretario, insieme a vicesegretari di valore come Benigni, Cirio e Occhiuto, faranno - e faremo - un ottimo lavoro e gli oltre 100 mila tesserati sono solo l'inizio. Noi li sosterremo uniti e compatti, nella linea tracciata dal Presidente Berlusconi che nella sua lungimiranza geniale aveva insegnato i valori del fare. Noi li portiamo avanti".

Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, Deputata toscana di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.