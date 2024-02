"Forza Italia sta affrontando la prova più difficile da trent'anni e la sta affrontando nel modo migliore: investendo sui territori e sulle persone, con tessere, sedi e riunioni. Oggi dobbiamo metterci il massimo impegno in prima persona e nel solco dell'esempio del Presidente Silvio Berlusconi, valorizzando tutti coloro che hanno sempre portato acqua alla nostra Forza Italia". Lo ha dichiarato l'On. Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, durante un incontro di Forza Italia Toscana dedicato all'organizzazione delle elezioni europee promosso dal coordinamento regionale Toscana. "Ci stiamo muovendo bene sui territori – ha sottolineato Mazzetti – e con molti mesi di anticipo: per la prima volta – sono state fondamentali la caparbietà e capacita del Coordinatore Marco Stella – abbiamo già i candidati sindaco in importanti realtà della Toscana, come a Prato dove lo abbiamo già individuato. Questo vuol dire che ci candidiamo per vincere e per governare, con persone preparate e proposte pragmatiche". "Il grande impegno di tutti noi deve essere ancora più intenso adesso, lo dobbiamo al nostro Presidente Berlusconi che in trent'anni ha dato tanto al partito regalando un sogno agli italiani, ma lo dobbiamo anche al nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani

che, oltre a essere uno dei ministri più apprezzati in Italia, fuori e trasversalmente – ha aggiunto Mazzetti -, sta facendo un eccellente lavoro come segretario nazionale nell'organizzazione del partito". "Il nostro è un impegno serio e concreto in vista delle amministrative, aprendoci alle realtà civiche e ai mondi produttivi e imprenditoriali". "Forza Italia Prato farà così – ha annunciato la coordinatrice provinciale – e, a breve, avrà anche una nuova sede, in centro, ben visibile: sarà una casa per tutti coloro che si riconoscono nel nostro sogno di libertà e pragmatismo che Berlusconi ci ha lasciato in eredità".