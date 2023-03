"Mi complimento con i colleghi azzurri Tullio Ferrante, Alessandro Battilocchio e Sorte che sono sicura ricopriranno al meglio i ruoli per i quali sono stati scelti, ovvero di responsabile elettorale, del tesseramento, quindi di coordinatore di una regione importantissima come la Lombardia. Insieme a loro proseguirà l'opera di radicamento sui territori come ci ha chiesto il Presidente Silvio Berlusconi". Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.