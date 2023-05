"Silvio Berlusconi è Forza Italia e Forza Italia è Silvio Berlusconi. Il nostro Presidente, anche in questo momento, è attivo e lucido: chiama i Capigruppo ed i dirigenti nazionali si confronta e fa sintesi. Non solo, intorno al Presidente e proprio grazie a una sua intuizione, c'è una squadra, competente che lavora, dentro e fuori, dal parlamento e dal governo, per il nostro paese". Lo ha detto a Controradio Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII commissione ambiente. "Sono giorni intensi per la convention di Milano in partenza domani, che metterà al centro la nostra identità e la nostra azione di governo e maggioranza: sarà come sempre un successo". "Ci tengo a dire – ha aggiunto – che Berlusconi ha sempre lasciato massima libertà e autonomia interna ed è per me questo un grande valore. Noi, all'esterno, talvolta, possiamo sembrare 'litigiosi' ma io non farei mai a cambio con un partito che non garantisce la dialettica interna e impone il pensiero unico. Del resto, a noi liberali non piacciono i diktat: per questo, siamo antifascisti e anticomunisti e dunque sempre per la libertà". "Sono decenni – ha ricordato – che qualcuno prova ad occupare il centro, ma con scarsi risultati, in quanto il centro è già rappresentato da Forza Italia, che rispecchia i valori liberali, popolari, cattolici, atlantisti, la Forza che mette al centro la persona, con un occhio di riguardo agli imprenditori, alla scienza e alla tecnologia". "Poi, giustamente, Berlusconi fa la sintesi politica, che è sempre la migliore e mette d'accordo tutti noi, come un buon padre di famiglia", ha concluso Mazzetti.